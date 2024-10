Verstappen i Norris zatrzymani. Niespodzianka w Grand Prix USA

W ten weekend kierowcy Formuły 1 zawitali do USA, a konkretnie na tor w Austin, aby tam zmierzyć się w rywalizacji o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej. Jako lider klasyfikacji generalnej do tych wyścigów przystępował Max Verstappen z Red Bulla. Za jego plecami czaił się Lando Norris z McLarena i to właśnie Brytyjczyk startował z pole position. Ostatecznie Verstappen wjechał na metę trzeci, a Norris czwarty, przed nimi uplasowali się Charles Leclerc oraz Carlos Sainz.