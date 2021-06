Pierwszy triumf odnieśli w Barcelonie, drugi na austriackim Red Bull Ringu. Dzięki temu team WRT pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej ELMS mając 19 pkt przewagi nad ekipą G-Drive Racing (Roman Rusinow, Nyck de Vries i Franco Colapinto). Na trzeciej pozycji po dwóch rundach plasuje się ekipa United Autosports (Jonathan Aberdein, Tom Gamble i Philip Hanson) ze stratą 29 pkt do zespołu Kubicy.

Do startu w Le Castellet zgłoszono w sumie 42 samochody. W LMP3, gdzie klasyfikowany jest team WRT, pojedzie 16 bolidów.

European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT. Sezon 2021 w ELMS składa się z sześciu rund. Każda trwa cztery godziny.

Liderem ekipy WRT jest 24-letni Deletraz. W obu pierwszych rundach to on wywalczył dla zespołu pole position. Kubica w pierwszym wyścigu w Barcelonie jechał jako trzeci, w debiucie utrzymał prowadzenie wywalczone przez partnerów. W Austrii Polak wypadł także doskonale, wyjechał na tor jako drugi w ekipie, w padającym deszczu jeszcze powiększył przewagę wypracowaną przez Ye.

Circuit Paul Ricard to jeden z najbardziej znanych torów wyścigowych we Francji. Jest w kalendarzu ELMS od początku powstania serii tj. od 2013 roku. W tym sezonie na tym torze wyścig odbędzie się już po raz dziesiąty, gdyż w 2020 r. rozegrano dwie rundy. Drugą, która była planowana w Katalonii, przeniesiono do Francji z powodu pandemii koronawirusa.

Tor oficjalnie nazywany Paul Ricard High Tech Test Track - Paul Ricard HTTT powstał w Le Castellet w departamencie Var między Tulonem a Marsylią. Inauguracja odbyła się po 10 miesiącach budowy 19 kwietnia 1970. Jego długość w różnych konfiguracjach to od 6,1 do 6,8 km, szerokość od 10 do 12 metrów. Ma 15 zakrętów w prawo i 10 w lewo.

Program trzeciej rundy ELMS przewiduje w piątek treningi od godz. 13. W sobotę o 9 rozpocznie się drugi trening, a w godzinach popołudniowych odbędą się kwalifikacje poszczególnych klas. Początek rywalizacji o pole position w LMP3 zaplanowano na 14.

W niedzielę 6 czerwca start do wyścigu przewidziano na godz. 11.

