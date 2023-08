Tragiczny wypadek podczas wyścigu w Brazylii. Są ofiary śmiertelne

Sporty motorowe nie od dziś budzą wiele emocji wśród kibiców i dziennikarzy. Są to bowiem niezwykle niebezpieczne dla zawodników dyscypliny sportowe, przez co podczas zawodów dość często dochodzi do niefortunnych wypadków. Na przełomie czerwca i lipca podczas wyścigów samochodowych FRECA rozgrywanych w Belgii doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął zaledwie 18-letni Dilano Van't Hoff.