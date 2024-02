W motorsporcie od wielu już lat sporo mówi się o bezpieczeństwie zawodników. Choć międzynarodowe federacje robią co w ich mocy, aby sportowcy nie musieli obawiać się o swoje życie i w pełni mogli skupić się na rywalizacji, śmiertelne wypadki nadal są częścią sportów motorowych. W wielu z nich, warto zaznaczyć, giną przeważnie młodzi kierowcy.

Tragicznych wypadków nie brakuje także podczas wyścigów rajdowych. Do ostatniego z nich doszło w niedzielę, 25 lutego podczas imprezy pod egidą MotorSport New Zealand w miejscowości Paparoa. Podczas sprintu rajdowego samochód, za którego kierownicą siedział 15-letni Brooklyn Horan, zjechał z drogi i wpadł prosto do wezbranej deszczem rzeki. Mimo natychmiastowej interwencji służb medycznych, życia młodego kierowcy nie udało się już uratować. Medycy stwierdzili również zgon jego pilota, 35-letniego Tysona Jemmeta.