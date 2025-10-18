Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tragiczny wypadek 2 km przed metą. Nie żyje 47-letni kierowca

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W piątek z Afryki dotarły do nas bardzo smutne wieści. Podczas Rajdu Maroka wypadku doznał Jorge Brandao. 47-letni kierowca z Portugalii zmarł w szpitalu. "Cała rodzina FIM będzie za nim tęsknić" - przekazała Międzynarodowa Federacja Motocyklowa.

Jorge Brandao
Jorge BrandaoPIOTR DZIURMAN/REPORTER / zrzut ekranu instagram.com/jorge_brandao_ab/East News

Dla Jorge Brandao był to dopiero drugi w karierze start w Rajdzie Maroka. Zawody te stanowiły ostatni etap eliminacji mistrzostw świata oraz najważniejszy sprawdzian przed Rajdem Dakar, który odbędzie się w styczniu.

Podczas piątkowego etapu zmagań w północno-zachodniej Afryce doszło do tragicznego wypadku z udziałem Portugalczyka. Incydent wydarzył się na 214. kilometrze wyścigu odbywającego się na pętli wokół Erfoud. Do mety zawodnikowi pozostały... zaledwie dwa kilometry.

Wielka tragedia podczas Rajdu Maroka. Zmarł Jorge Brandao

Brandao uderzył w wydmę. Błyskawicznie udzielono mu pierwszej pomocy, po czym przetransportowano helikopterem medycznym do szpitala w Arfud. W piątkowe popołudnie organizatorzy przekazali, że 47-latek rywalizujący w klasie Rally 2 zmarł z powodu licznych obrażeń ciała.

Jak podaje Międzynarodowa Federacja Motocyklowa, Portugalczyk był bardzo doświadczonym kierowcą. Rywalizował w rajdach enduro i cross-country na poziomie w kraju i za granicą.

"W imieniu rodziny FIM, Rallye du Maroc i World Rally-Raid Championship składamy najgłębsze kondolencje rodzinie Jorge'a i jego licznym przyjaciołom. Cała rodzina FIM będzie za nim tęsknić" - podsumowano na łamach oficjalnej strony federacji.

Płonący znicz ustawiony przed figurką aniołka i bukietem białych kwiatów, kompozycja utrzymana w tonacji czarno-białej odwołująca się do zadumy i pamięci o zmarłych.
zniczEryk Stawinski/REPORTEREast News

