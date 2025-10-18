Tragiczny wypadek 2 km przed metą. Nie żyje 47-letni kierowca
W piątek z Afryki dotarły do nas bardzo smutne wieści. Podczas Rajdu Maroka wypadku doznał Jorge Brandao. 47-letni kierowca z Portugalii zmarł w szpitalu. "Cała rodzina FIM będzie za nim tęsknić" - przekazała Międzynarodowa Federacja Motocyklowa.
Dla Jorge Brandao był to dopiero drugi w karierze start w Rajdzie Maroka. Zawody te stanowiły ostatni etap eliminacji mistrzostw świata oraz najważniejszy sprawdzian przed Rajdem Dakar, który odbędzie się w styczniu.
Podczas piątkowego etapu zmagań w północno-zachodniej Afryce doszło do tragicznego wypadku z udziałem Portugalczyka. Incydent wydarzył się na 214. kilometrze wyścigu odbywającego się na pętli wokół Erfoud. Do mety zawodnikowi pozostały... zaledwie dwa kilometry.
Brandao uderzył w wydmę. Błyskawicznie udzielono mu pierwszej pomocy, po czym przetransportowano helikopterem medycznym do szpitala w Arfud. W piątkowe popołudnie organizatorzy przekazali, że 47-latek rywalizujący w klasie Rally 2 zmarł z powodu licznych obrażeń ciała.
Jak podaje Międzynarodowa Federacja Motocyklowa, Portugalczyk był bardzo doświadczonym kierowcą. Rywalizował w rajdach enduro i cross-country na poziomie w kraju i za granicą.
"W imieniu rodziny FIM, Rallye du Maroc i World Rally-Raid Championship składamy najgłębsze kondolencje rodzinie Jorge'a i jego licznym przyjaciołom. Cała rodzina FIM będzie za nim tęsknić" - podsumowano na łamach oficjalnej strony federacji.