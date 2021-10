Tragedia na wyścigach samochodowych w USA. Są zabici i ranni

Motorowe

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w Teksasie. Podczas wyścigów równoległych kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał w tłum. Dwie osoby nie żyją, co najmniej osiem zostało rannych. Według informacji amerykańskich mediów, nieżyjące osoby to dzieci.

