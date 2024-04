Testy z udziałem Kubicy przerwane. Organizatorzy przekazali tragiczne wieści

Po dwóch latach nieobecności Robert Kubica powraca do rywalizacji w ramach European Le Mans Series. Polak wraz ze swoimi kolegami z zespołu udał się do Barcelony, gdzie na torze Catalunya odbywają się właśnie testy przedsezonowe. Niestety, podczas wtorkowej sesji zawodnicy nie mieli możliwości w pełni skupić się na przygotowaniach do nadchodzących zawodów. W padoku doszło bowiem do tragicznego wypadku, w którym życie stracił członek jednej z ekip.

