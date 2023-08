Świetne wieści dla Polski. Mamy szansę na mistrzostwa świata

"Powrót rundy w Polsce do rajdowych mistrzostw świata zawsze był naszym celem przez ostatnie kilka lat" - przyznał Larkin. Dodał, że liczy na to już w 2024. "Jeśli uda nam się szybko wszystko ustalić z organizatorami, to jestem przekonany, że jest to okazja, którą trzeba wykorzystać. Gdyby nie, choć nie mam takich obaw, to naszym celem będzie sezon 2025".