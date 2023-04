Świetna jazda Kubicy! Awans z ostatniego miejsca na podium

WEC 6h Portimao. Robert Kubica i zespół WRT na podium

Po godzinie na miejscu kierowcy zmienił do Delatraz i momentalnie zaczął odrabiać straty. W czasie swojego pobytu na torze był jednym z najszybszych zawodników, co pozwoliło WRT wrócić do walki o czołowe miejsca. Wreszcie po ponad 3 godzinach rywalizacji za kierownicą pojawił się Kubica. Podobnie jak poprzednik utrzymywał wysokie tempo , sprawiając, że na horyzoncie pojawiła się możliwość zajęcia miejsca na podium.

Kubica oddał samochód na ponad godzinę przed końcem, zostawiając zespół na 4. miejscu. Strata do podium była spora i wydawało się, że nie ma szans, by udało się wskoczyć do czołowej trójki. Wtedy jednak wypadek przydarzył się Jacquesowi Villeneuve`owi, który rozbił swój pojazd, w efekcie czego na torze musiał pojawić się samochód bezpieczeństwa. To oczywiście sprawiło, że różnice w stawce momentalnie stopniały i otworzyło sporą szansę przed Delatrazem.