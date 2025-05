Stało się! Polski kierowca na podium w Monako. Najlepszy wynik w karierze

W piątkowych kwalifikacjach w Monako młody reprezentant Polski spisał się znakomicie - uzyskał bowiem najlepszy wynik w Grupie B i finalnie zakończył sesję na drugim miejscu. Lepszy czas na torze ulicznym w Monte Carlo wykręcił jedynie Nikola Tsolov z Campos Racing. Polakowi do pole position zabrakło jedynie... 0.013s.

Roman Biliński znowu na podium. Polak drugi w Monako

Drugi samochód bezpieczeństwa pojawił się na kilka okrążeń przed końcem wyścigu. Wkrótce opuścił tor, a kierowcy wrócili do “wyścigowego tempa". Ostatecznie Romanowi Bilińskiemu nie udało się wyprzedzić Bułgara, jednak linię mety przekroczył jako drugi.

Drugie miejsce w wyścigu w Monako to na ten moment najlepszy wynik Romana Bilińskiego w Formule 3. Czy Polakowi uda się stanąć na najwyższym stopniu podium? Kolejną szansę otrzyma on już w najbliższy weekend, kiedy to światową stolicą motorsportu stanie się Barcelona.