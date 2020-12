Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sebastien Loeb został kierowcą Team X44, którego właścicielem jest mistrz świata w Formule 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton. Zespół ma jeździć w nowej serii Extreme E, która używa samochodów z silnikami elektrycznymi.

Obok Loeba kierowcą będzie Cristina Gutierrez - dentystka z Burgos, której pasją jest motoryzacja. Sześć razy sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii kobiet w rajdach terenowych. Cztery razy startowała w Dakarze, w 2018 roku zajmując drugie miejsce w klasie.

Każdy team w Extreme E musi mieć kierowcę płci żeńskiej i męskiej. Seria powstała, by pokazać ludziom skutek zmian klimaatycznych, a jej celem jest większenie świadomości w tym temacie.

- Oboje są niesamowitymi kierowcami i nie mogę się już doczekać ich rywalizacji, którą będę śledzić z zapartym tchem. Cristina jest wschodzącym talentem z wielką przyszłością, a Sebastiena podziwiam od wielu lat. Jestem dumny i podekscytowany, mając ich na pokładzie - skomentował Hamilton.

Loeb i Gutierrez testowali już w środowisku terenowym samochody Odyssey 21. To właśnie w nich mają stanąć na starcie.

- Nie mogę się już doczekać tej rywalizacji. Dołączenie do zespołu X44 jest szansą na kontynuowanie tego, co kocham, czyli ścigania się. To też zaszczyt móc pracować z Lewisem - przynał Loeb.

Dla samej Gutierrez już sama idea serii jest bardzo ważna. "Dzięki temu jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny, ale też mam nadzieję, że wiele będę mogła się nauczyć. Lewis i Sebastien to od lat moi idole" - powiedziała.

Pierwszy wyścig zaplanowany jest na marzec 2021. Kolejne rundy rozgrywane będą na pustyni w Arabii Saudyjskiej, Senegalu, Grenlandii, brazylijskiej Amazonii i na lodowcu Tierra del Fuego w Argentynie.

