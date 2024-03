Za nami trzeci trening przed kwalifikacjami do Qatar 1812 KM, otwierającego sezon 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata (WEC). Załoga Roberta Kubicy oznaczona numerem 83 zajęła szóste miejsce w kategorii hypercarów. Polski kierowca pojawił się za kierownicą w połowie 60-minutowej sesji, oddając auto na ostatni kwadrans Robertowi Schwartzmanowi. Najszybciej z tego zespołu pojechał Yifey Fe, więc to czas Chińczyka liczył się do klasyfikacji.