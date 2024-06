Robert Kubica znów to zrobił. Legenda. W maszynie Ferrari rozstawił konkurencję po kątach

W 2024 roku nasz rodak startuje w barwach ekipy AF Corse, która do dyspozycji ma Ferrari 499P. Treningi nie układały się po myśli zespołu, który meldował się poza czołową dziesiątką. Dobrze nie było także w kwalifikacjach, które zakończył na 12. pozycji. Yifei Ye, partner Polaka, który reprezentował team podczas tej rywalizacji miał sporego pecha, ale nie zmieniało to faktu, że zmagania w Le Mans przyszło im rozpoczynać w trudnym położeniu. Kubica szybko pokazał jednak, na co tak naprawdę go stać.

