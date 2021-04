Robert Kubica przed tygodniem zwyciężył w wyścigu European Le Mans Series, po raz pierwszy od lat stając na najwyższym stopniu podium. Pod wielkim wrażeniem jego wyczynu jest dziennikarz "The Race", Edd Straw, który uważa, że nasz kierowca nie powiedział jeszcze ostatniego słowa nawet w kwestii startów w Formule 1.

Kubica, jeden z trzech kierowców teamu WRT spędził w wygranym wyścigu za kółkiem najmniej czasu, choć w żaden sposób nie umniejsza to jego sukcesu. Zdaniem Strawa triumf, choć odniesiony w niezbyt prestiżowej serii wyścigowej, może być dla 36-latka prawdziwym przełomem.

- Ma wiele czasu na to, by odnieść kolejne sukcesy. Nie możemy wykluczyć powrotu do Formuły 1. W zespole Alfa Romeo Racing Orlen jest ciągle "w stanie gotowości" - napisał. Dziennikarz podkreślił też niesamowitą walkę Polaka o powrót na tory po makabrycznym wypadku z 2011 roku. Jak uważa, gdyby nie to zdarzenie, miałby na koncie tytuł mistrza świata.



- Mam nadzieję, że przed nim kolejne zwycięstwa - podsumował.



