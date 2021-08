Kubica debiutował w prestiżowej imprezie, a trójkę WRT tworzy razem ze Szwajcarem Louisem Deletraz i Chińczykiem Yifei Ye. Na tor wyjechał jako pierwszy, tuż po godzinie 16:00 i dzięki swojej jeździe dał ekipie prowadzenie w kategorii LMP2.

Nie był jednak w stanie go utrzymać, czemu winne były prawdopodobnie problemy techniczne z samochodem. Bolid oddał o 18:48, ze stratą około 50 sekund do lidera.

Na tor Kubica wrócił tuż przed północą, przejmując bolid na drugiej pozycji w kategorii LMP2 i piątej w "generalce". Po raz trzeci za kółko wsiadł tuż po 7:40, wciąż na drugiej pozycji i z niewielką stratą do bliźniaczego auta WRT, prowadzącego w klasyfikacji.



Polak jechał tempem podobnym do poprzedzającego go Robina Frijnsa, stopniowo niwelując stratę. Walka o zwycięstwo wciąż pozostaje sprawą otwartą. O godzinie 9:40 został zmieniony przez Yifei Ye, oddając bolid na drugiej pozycji w kategorii. Na godzinę 10:00 to on spędził za kółkiem najwięcej czasu z całej trójki kierowców.

Zmaganiom drugiego dnia towarzyszyła dobra pogoda. Po swoich zmiana w samochodzie, Kubica, czekając na kolejne wyjazdy na tor, spędzał czas relaksując się i spacerując, słuchając jednocześnie muzyki przez słuchawki.



W rywalizacji udział brał też drugi Polak. W ekipie Inter Europol Competition o dobry wynik walczył Jakub Śmiechowski. Taktyka zespołu WRT już na pięć godzin przed zakończeniem wyścigu wskazywała, że ostatnia "zmiana" będzie należała do Kubicy.

Zgodnie z zasadami kierowca nie może przejechać więcej niż czterech godzin w trakcie sześciogodzinnego okresu mierzonego w dowolnym momencie wyścigu. Mimo dobrej jazdy i dostępnych jeszcze 30 minut na torze WRT zdjęli z trasy Ye i wpuścili na nią Deletraza. Oznaczało to, że finisz będzie należał do Kubicy.



Zanosiło się na dwa pobyty Kubicy na torze po 80 minut w końcowej, decydującej fazie. Jeszcze raz WRT zaskoczyła taktyką i do samochodu na kolejną zmianę wsiadł nie Polak, lecz Ye. Zgodnie z zasadami Chińczyk mógł jechać w zawodach do samego końca i tak też się stało.

Kubica "wyrobił" wymagane przez regulamin sześć godzin jazdy w całym wyścigu, ale nie miał wpływu na ostatnie wyniki swojego zespołu. Zaufano Ye, który utrzymywał zespół WRT na pierwszym miejscu w klasyfikacji LMP2 i szóstym w "generalce". Aż do ostatniego okrążenia, kiedy jego samochód stanął na torze. Auto przejechało 23 godziny i 57 minut. A zasady są bezwzględne. Trzeba przekroczyć linię mety najpóźniej sześć minut za za zwycięzcą.

Co się stało z samochodem zespołu WRT? Na początku nieoficjalnie podawano, że zabrakło po prostu paliwa. Potem jednak pojawiły się informacje, że silnik przestał działać.



24-godzinny wyścig w Le Mans wygrał zespół Toyota Gazoo Racing, zajmując pierwszą i drugą pozycję. Trzecie miejsce zajął zespół Alpine Elf Matmut.



W klasie LMP2 zwyciężył inny zespół WRT, jadący w składzie Robin Frijns, Charles Milesi i Ferdinand Habsbur, przed Jotą i Panis Racing.



Występ polskiego kierowcy spotkał się z ciepłym przyjęcie ze strony ekspertów i komentatorów "Miał straszne wypadki w trakcie kariery, jest godne podziwu, że potrafi się stale na nowo motywować. Wsiada do bolidu i stale podejmuje nowe wyzwania. To niesamowite. To doprawdy kierowca z pasją".

