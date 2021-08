Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie! Wciśnij F5, by być na bieżąco!



Kubica debiutuje w prestiżowej imprezie, a trójkę WRT tworzy razem ze Szwajcarem Louisem Deletraz i Chińczykiem Yifei Ye. Na tor wyjechał jako pierwszy, tuż po godzinie 16:00 i dzięki swojej jeździe dał ekipie prowadzenie w kategorii LMP2. Nie był jednak w stanie go utrzymać, czemu winne były prawdopodobnie problemy techniczne z samochodem. Bolid oddał o 18:48, ze stratą około 50 sekund do lidera.

Na tor Kubica wrócił tuż przed północą, przejmując bolid na drugiej pozycji w kategorii LPM2 i piątej w "generalce". Po raz trzeci za kółko wsiadł tuż po 7:40, wciąż na drugiej pozycji i z niewielką stratą do bliźniaczego auta WRT, prowadzącego w klasyfikacji.



Polak jedzie tempem podobnym do poprzedzającego go Robina Frijnsa, stopniowo niwelując stratę. Walka o zwycięstwo wciąż pozostaje sprawą otwartą.

