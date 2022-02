Po raz pierwszy zrezygnowano z rywalizacji w środkowej Szwecji w regionie Vaarmland, gdzie od kilku lat były problemy z aurą. Brak mrozu powodował, że trasy odcinków specjalnych zamiast śniegiem pokryte były błotem. Trzeba było je skracać, samochody z przednim napędem miały problemy z przejechaniem niektórych odcinków specjalnych.

Impreza w sezonie 2021 została odwołana z powodu pandemii Covid-19. W tym roku też się nie obyło bez problemów, duże stado reniferów, które zaobserwowano w rejonie miasta Umea na północy Szwecji, które będzie bazą, zmusiło organizatorów do anulowania dwóch odcinków specjalnych.

W tej sytuacji rajd został skrócony do siedemnastu z dziewiętnastu przygotowanych oesów. Po styczniowym Rajdzie Monte Carlo liderem cyklu jest jego zwycięzca, dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Loeb.

Rajd Szwecji bez Loeba

Na liście zgłoszeń jest 50 załóg, ale nie ma wśród nich Loeba i drugiego na mecie w styczniu w Monte Carlo ośmiokrotnego mistrza świata Sebastiena Ogiera. Obaj Francuzi, którzy w ostatnich dwóch dekadach zdominowali mistrzostwa świata, zdecydowali, że nie będą już rywalizować we wszystkich rundach cyklu. Mają w swoich tegorocznych programach tylko po kilka imprez, ale obaj nie planowali walki w Szwecji.

Loeb i Ogier jeżdżą w tym sezonie nowymi samochodami o napędzie hybrydowym, pierwszy z nich ma do dyspozycji Forda Pumę Rally1, drugi Toyotę Yaris Rally1.

W tej sytuacji, gdy w Szwecji nie pojedzie lider i wicelider mistrzostw świata, pierwszy numer startowy otrzymał trzeci w Monte Carlo Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1).

Na liście startowej są dwie polskie załogi. Jarosław Kołtun (Ford Fiesta MK II) i Michał Sołowow (VW Polo GTi).

Cała trasa ma 1223 km w tym 17 odcinków specjalnych o długości 264,8 km. Na mecie w Umei pierwsza załoga powinna się pojawić w niedzielę około godz. 14.30.

W tym roku pogoda nie powinna sprawić problemów. Prognoza długoterminowa przewiduje temperaturę powietrza w dzień około minus 2 st. C (odczuwalna minus 8 st. C), w nocy minus 10 st. C. Spodziewane są także niezbyt intensywne opady śniegu.

wha/ co/