Rajdowe MŚ. Sebastien Ogier liderem, Kajetan Kajetanowicz piąty w swojej klasie

Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) prowadzi po drugim etapie w Rajdzie Monza, siódmej i ostatniej rundzie mistrzostw świata. W kategorii WRC3 piąte miejsce zajmuje Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Baranem (Skoda Fabia Rally 2 Evo).

Drugi ze stratą 17,8 s jest Hiszpan Dani Sordo, a trzeci obrońca tytułu Estończyk Ott Tanak (obaj Hyundai I20 WRC) - 22,1 s.

Rajd rozgrywany jest w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy padającym śniegu i mgle. Na bardzo śliskiej nawierzchni wielu kierowców nie może sobie poradzić z doborem odpowiednich opon.



Ogromnego pecha miał Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), który przed ostatnią rundą mistrzostw świata był liderem klasyfikacji generalnej i wyprzedzał Ogiera o 14 pkt. Walijczyk na Monzie walczył o swój pierwszy tytuł mistrzowski, ale już wiadomo, że go na 99 procent nie zdobędzie.



Na 11. odcinku specjalnym Evans wypadł z drogi, jego Toyota spadła z niezbyt wysokiej skarpy, została uszkodzona, załoga nie mogła jazdy kontynuować. Teraz Ogierowi wystarczy zajęcie w niedzielę na mecie trzeciego miejsca i Francuz zapewni sobie siódmy tytuł mistrzowski. Aby zwyciężył Evans, Ogier musiałby wypaść z drogi i nie wpisać na swoje konto ani jednego punktu. Albo zdobyć ich mniej niż 15, co nie pozwoli zniwelować przewagi Walijczyka.



W piątek szanse na mistrzostwo świata pogrzebał Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), który także wypadł z trasy, miał awarię silnika i wycofał się z rywalizacji.



Kajetanowicz zajmuje w klasyfikacji generalnej 14. miejsce, a w kategorii WRC3 jest piąty. Prowadzi Norweg Andreas Mikkelsen (obaj Skoda Fabia Rally 2 Evo).



W niedzielę, ostatniego dnia, kierowcy mają do przejechania trzy odcinki specjalne, które zakończą sezon 2020.



Wyniki (po 13 z 16 odcinków specjalnych):

1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris WRC) 1:47.47,2

2. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) strata 17,8 s

3. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20 WRC) 22,1

4. Esapekka Lappi (Finlandia/Ford Fiesta WRC) 38,2

5. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 1.10,1

6. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Skoda Fabia Rally 2) 3.20,6 (1. m. WRC3)

...

14. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia Rally 2) 6.27,5 (5. m. WRC3)

