Rajdowe ME. Nikołaj Griazin liderem w Mikołajkach

Drugie miejsce ze stratą 0,6 s wywalczył Irlandczyk Craig Breen (Hyundai I20 R5), a trzeci czas, gorszy o 0,7 s, ex aequo uzyskali Niemiec Fabian Kreim (VW Polo GTi R5) i Wojciech Chuchała (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Obrońca tytułu Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Citroen C3 Rally2) przejechał trasę długości 2,5 km o 2,4 s wolniej od Griazina i jest sklasyfikowany na 12. pozycji.

Rywalizacja w Europie miała się w tym roku rozpocząć w maju Rajdem Azorów, ale runda została z powodu pandemii COVID-19 przełożona na termin jesienny.

Rajd Polski, który jest także drugą rundą mistrzostw kraju, jest rozgrywany także po przerwie, gdyż w 2020 roku został odwołany z powodu pandemii.

Rajd Polski. Nikołaj Griazin liderem po pierwszym odcinku specjalnym

Sobota przyniesie klasyczne, szutrowe odcinki specjalne na wschód od Mikołajek. Każda z prób (Świętajno - 18,2 km, Olecko - 17,2 km oraz Wieliczki - 28,7 km) będzie pokonywana dwukrotnie. Etap zakończy ponowny przejazd na Mikołajki Arenie.

Na niedzielny poranek zaplanowane są dwie pętle złożone z odcinków Gmina Mrągowo (15,5 km) oraz Mikołajki Max (9,3 km), po których zawodnicy ruszą do stolicy. Po drodze do Warszawy pokonają jeszcze przedostatni OS w okolicach Przasnysza (17,9 km), a po przyjeździe do stolicy sprawdzą się na ulicy Karowej (1,9 km).

Na mecie rajdu na błoniach PGE Stadionu Narodowego pierwsza załoga pojawi się o godz. 19.

