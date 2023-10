Rajd Polski wraca do WRC. Kubica, zapytany o start, stawia sprawę jasno

Nieoficjalnie w środowisku dało się słyszeć, że sprawa bliska jest pomyślnej finalizacji, ale teraz wiemy to już na pewno. W przyszłym roku na Warmię i Mazury powróci WRC - najbardziej prestiżowa seria rajdowa świata. Po raz ostatni impreza tej skali odbyła się w naszym kraju w 2017 roku. Później jednak Polska straciła ten przywilej, a jako powody wskazywano kwestie bezpieczeństwa oraz brak odpowiedniego finansowania. Teraz wszystko zostało doprowadzone do porządku, a WRC powróci do naszego kraju. Jubileuszowa, 80. edycja rajdu rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 30 czerwca.