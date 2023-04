Problemy Roberta Kubicy. Polak wprost: Lepiej nie mówić...

Robert Kubica szczerze o formie. Kiedy wróci ta najwyższa?

Przecież każdy kibic doskonale pamięta, że utratą życia omal nie przypłacił wypadku na trasie Ronde di Andora, gdy za kierownicą samochodu rajdowego uczestniczył w makabrycznym wypadku. Lekarze wpierw toczyli batalię, by Polak nie odszedł z tego świata, a później - zupełnie nadludzkim wysiłkiem - krakowianin krok po kroku wracał tam, gdzie miejsce jest zarezerwowane tylko dla elity, czyli do Formuły 1. Samo to już pokazuje, że być może nie mylą się ci, którzy przewidywali przed wypadkiem, iż Polak ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami jest w stanie stać się jedną z największych gwiazd tej serii.