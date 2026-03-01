Poruszenie przed startem sezonu. Kubica ma powód do obaw?

Napięcie na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach gwałtownie wzrosło. W sobotę Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na Iran, w wyniku którego zginął duchowy przywódca kraju, Ali Chamenei. Reżim w Teheranie odpowiedział uderzeniami na amerykańskie bazy wojskowe oraz cele w regionie. Rakiety i drony skierowano m.in. na Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman. Jak podała agencja Anadolu Agency, w Katarze rannych zostało co najmniej 16 osób, choć nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Większość pocisków przechwyciła obrona przeciwlotnicza, a szkody w Dosze spowodowały spadające odłamki. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad stolicą, ogłoszono podwyższony stan gotowości i uruchomiono systemy alertów dla mieszkańców.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Pierwszy wyścig sezonu WEC pod znakiem zapytania

Konflikt przestaje być wyłącznie sprawą polityki i bezpieczeństwa. Coraz wyraźniej dotyka także świata sportu. Pod znakiem zapytania stanęły wyścigi Formuły 1, a napięta atmosfera rodzi pytania o możliwość organizacji dużych imprez motorsportowych.

Niepewna jest również inauguracja sezonu Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA World Endurance Championship. Już 22-23 marca w Katarze zaplanowano prolog, czyli oficjalne testy przed kampanią 2026, a 28 marca wyścig 1812 km Katar na torze Lusail International Circuit. To oznacza, że w połowie miesiąca do kraju powinny dotrzeć kontenery ze sprzętem zespołów, w tym ekipy z udziałem Roberta Kubicy. W obecnej sytuacji logistyczne przygotowania stają się jednak ogromnym wyzwaniem.

"Zarządcy długodystansowych mistrzostw świata WEC uważnie monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie. Proces rygorystycznej oceny trwa od kilku tygodni. Bezpieczeństwo naszych zawodników, personelu i kibiców pozostaje naszym absolutnym priorytetem. W związku z tym kierownictwo WEC pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z odpowiednimi władzami w Katarze" - przekazano w oświadczeniu, jakie promotorzy mistrzostw dostarczyli portalowi "WP SportoweFakty".

Kibicom pozostaje czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem prezydent USA Donald Trump zapowiada, że amerykańskie działania mogą potrwać co najmniej kilka dni, a ich skala zależy od dalszej postawy Teheranu. To sprawia, że start sezonu WEC w Katarze, a wraz z nim występ Kubicy, stoi pod dużym znakiem zapytania.

Robert Kubica ALESSIO MORGESE East News

Robert Kubica po triumfie w Le Mans 24h Jeremias Gonzalez/Associated Press/East News East News

Robert Kubica Andre Ferreira AFP

PGE GiEK Skra Bełchatów - Energa Trefl Gdańsk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport