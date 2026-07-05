Polskie podium na Silverstone. Niebywały popis 18-latka

Polscy fani wyścigów samochodowych w ten weekend na brak emocji nie mogą narzekać. Rywalizujący w serii Indy NXT Tymoteusz Kucharczyk po pierwszym wyścigu na Mid-Ohio Sports Car Course zakończonym na drugim miejscu awansował na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. W niedzielny poranek po pierwsze w sezonie podium sięgnął Kacper Sztuka. Kierowca rywalizujący w serii Eurocup-3 w drugim wyścigu na włoskiej Imoli zajął trzecie miejsce, "ustępując" jedynie Jamesowi Egoziemu oraz Rafaelowi Perardowi. Na tym jednak nie skończyły się polskie sukcesy - swoją cegiełkę dołożył jeszcze rywalizujący obecnie w Formule 3 Maciej Gładysz.

18-latek z Tarnowa do tej pory najbliżej podium był podczas inauguracji sezonu w Melbourne - w drugim wyścigu zajął bowiem piąte miejsce. Kilka miesięcy później podopieczny ekipy ART Grand Prix i ORLEN Teamu doczekał się pierwszego w karierze podium. Podczas niedzielnej rywalizacji na Silverstone zajął trzecie miejsce. Lepsi od niego byli jedynie Matteo De Palo i Ernesto Rivera.

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Maciej Gładysz zadowolony po weekendzie na Silverstone

"To był niesamowity weekend. Od piątku mieliśmy dobre tempo i już w sobotę byliśmy blisko podium, dlatego wiedziałem, że czeka nas ekscytujący wyścig główny. Walka była naprawdę zacięta, ale gdy zaczynaliśmy ostatnie okrążenie wiedziałem, że jeszcze wszystko jest możliwe. Wspaniale było ścigać się przed tyloma kibicami" - mówił już po wyścigu Gładysz (cytat za portalem powrotroberta.pl).

Przed Maciejem Gładyszem jeszcze cztery weekendy wyścigowe. W dniach 17-19 lipca Polak rywalizował będzie na torze Spa-Francorchamps w Belgii, od 24 do 26 lipca ścigał się będzie na Hungaroring na Węgrzech, następnie w dniach 4-6 września powalczy na torze Autodromo Nazionale di Monza we Włoszech, a na 11-13 września zaplanowano weekend w Madrycie.

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Maciej Gładysz Dom Gibbons - Formula 1 Getty Images

Maciej Gładysz James Sutton - Formula 1 Getty Images

Maciej Gładysz Alex Caparros - Formula 1 Getty Images





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