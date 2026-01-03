Polski sport w żałobie. Nagle napłynęły wieści o śmierci legendy

Zmarł Mirosław Zdanowicz - jedna z najbardziej zasłużonych postaci polskich sportów motorowych. Swoją przygodę ze sportem zaczynał jako zawodnik i bardzo szybko zapisał się w historii motocrossu. Urodzony 8 czerwca 1938 roku w Wołkowysku, już w latach 50. związał się z Gdańskim Auto Moto Klubem. Talent, determinacja i pasja doprowadziły go na krajowy szczyt - w 1964 roku sięgnął po tytuł mistrza Polski w motocrossie, a rok później zdobył wicemistrzostwo kraju. Przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zawodników tej dyscypliny.

Po zakończeniu kariery sportowej Zdanowicz postanowił pozostać w środowisku, które współtworzył. Najpierw szkolił pojedynczych zawodników, przekazując im wiedzę i doświadczenie zdobyte na torach. Z czasem jego rola rosła - w latach 1970-1990 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski w motocrossie, a pod jego opieką "Biało-Czerwoni" odnosili liczne sukcesy. W kolejnych latach kierował Główną Komisją Sportu Motocyklowego, mając realny wpływ na rozwój i organizację tej dyscypliny w całym kraju. Nic więc dziwnego, że wiadomość o jego śmierci poruszyła środowisko sportowe w całej Polsce.

Jako pierwszy informację o odejściu Mirosława Zdanowicza przekazał Gdański Auto Moto Klub, którego był honorowym prezesem. "Z wielkim smutkiem informujemy… Zmarł Pan Mirosław Zdanowicz, Honorowy Prezes Gdańskiego Auto Moto Klubu. Był postacią niezwykle zasłużoną dla środowiska sportów motorowych - człowiekiem z pasją, autorytetem i sercem oddanym tej dziedzinie. Przez lata swojej działalności aktywnie wspierał rozwój sportów motorowych, w szczególności konkurencji motocross, przyczyniając się do ich popularyzacji i rozwoju. Jego zaangażowanie, wiedza i oddanie miały ogromny wpływ na historię Klubu, rozwój sportów motorowych w naszym regionie oraz całej Polsce. Odszedł Człowiek, który współtworzył fundamenty naszej społeczności i inspirował kolejne pokolenia zawodników oraz pasjonatów. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. Pamięć o Panu Mirosławie pozostanie z nami na zawsze" - czytamy w komunikacie.

Mirosław Zdanowicz miał 88 lat. Data i miejsce pogrzebu nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.