Tadeusz Błażusiak opublikował szokujące oświadczenie. To koniec!

W dużej rozmowie, po raz pierwszy, dokładnie poznaliśmy okoliczności wydarzeń, które przed rokiem uniemożliwiły Polakowi rywalizację w mistrzostwach świata. Popularny "Taddy" ujawnił, że decyzja zapadła "za pięć dwunasta", co kompletnie zaskoczyła Polaka , jego menedżera i cały zespół. - Gdy otrzymałem propozycję z firmy Stark Future , żeby pościgać się tymi motocyklami, razem z moim menedżerem wykonaliśmy wiele czynności. I mój menedżer otrzymał od FIM-u (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa - przyp.) pisemne potwierdzenie, że ten motocykl jest dopuszczony do startu w kategorii open mistrzostw świata. Taki zapis po prostu widniał. Niemniej doszło do sytuacji, gdy na 24 godziny przed startem pierwszej rundy przepis został cofnięty. A ja, już od wielu miesięcy, miałem podpisany kontrakt i była pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Zatem zaistniała zwariowana sytuacja - opowiadał nowotarżanin naszym czytelnikom.

Błażusiak, po długiej batalii, dopiął swego. Niestety, jakby kłopotów było mało, w listopadzie opublikował szokujące zdjęcie , ilustrujące rany na jego twarzy po tym, jak ktoś rozwiesił drut na drodze, którą podążał motocyklem . To cud, że skończyło się tylko na ranach twarzy, bo gdyby lina zaczepiła o szyję, mieszkaniec Andory powiedział sam, że najpewniej już by w tym feralnym miejscu został na zawsze...

"Taddy" Błażusiak starł się z reprezentantem Niemiec. "Mała drama"

Chodzi o wydarzenia z treningu w Riesie , gdy wydarzyła się "mała drama", jak napisał jej uczestnik, Niemiec Tim Apolle . Na nagraniu, które można odnaleźć w internecie, widać moment tuż za sekcją z kamieniami. Zawodnik z Niemiec po zewnętrznej objechał Błażusiaka, po czym zahamował na zakręcie i zatrzymał się w miejscu, patrząc w kierunku Polaka. "Taddy" podjechał blisko, a następnie - jakby spod niego wyrwał się ogier - stanął na jednym kole i wręcz wyjechał na rywala, salwującego się ucieczką pod okalającą tor bandę . Na gorąco spekulowano, czy nasz as mógł zrobić to z premedytacją, czy psikusa sprawił mu motocykl.

- Rzucenie motocyklem w kogoś zdecydowanie nie jest tym, co robi profesjonalny sportowiec... Oczywiście emocje są duże, każdy zawodnik wie, o czym mówię. To było szaleństwo, jak niemiecka publiczność go zagłuszyła, ale był on moim bohaterem z dzieciństwa, więc trzeba się uspokoić i kontynuujmy wyścigi - napisał na swoim koncie na Facebooku Apolle.