Polski kierowca rajdowy podjął trudną decyzję. „Z marzeń nie rezygnuję”

Jakub Przygoński: Nie porzuciłem marzeń o podium Rajdu Dakar

- Nie zarzucam tych planów sportowych. Żeby myśleć o podium na Dakarze , a właściwie już tylko to jest moim celem, potrzebny jest rozbudowany terminarz startów w innych imprezach. Chodzi o to, by właściwie przygotować się do tego rajdu - podkreśla Przygoński.

- Do tej pory nie miałem nawet okazji stanąć na takim torze. W pewnym sensie bardzo blisko jest od żużla do driftu. To dwa pojazdy - motocykl i samochód, które muszą jechać w uślizgu, ale robić to też jak najszybciej - uważa Przygoński. - Gdybyśmy mieli auto właśnie stworzone pod taki tor, to rywalizacja mogłaby być bardziej zacięta. A ja jechałem samochodem przystosowanym do jazdy po asfalcie, na którym przyczepność jest dużo wyższa. Za to w przyjazdach na precyzję pokazałem na czym polega drift. Przy bardzo dużej prędkości jestem w stanie trafić co do centymetra w odpowiedni sektor. To udało się pokazać kibicom.