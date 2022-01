Marcin Budkowski otwiera nowy rozdział w swojej karierze w F1. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków w świecie sportów motorowych rozstał się z zespołem Alpine.





Budkowski podjął decyzję. Odchodzi z Alpine!

W lakonicznym komunikacie przekazano, że Budkowski postanowił opuścić zespół ze skutkiem natychmiastowym. - Miałem dużo radości z pełnienia funkcji kierowniczych najpierw w Renault, a potem w Alpine. Miałem okazję pracować z oddaną i utalentowaną grupą ludzi. W najbliższym czasie będę teraz uważnie obserwował rozwój zespołu - przekazał Polak.





Głos w sprawie zabrał Laurent Rossi, dyrektor generalny Alpine. To on tymczasowo przejmie obowiązki Polaka. - Chciałbym podziękować Marcinowi Budkowskiemu za poświęcenie i wkład w wyniki naszego zespołu przez ostatnie cztery lata. Zespół w pełni skupia się na przygotowaniu bolidu do nowego sezonu, aby poczynić kolejny krok - zaznaczył.



Marcin Budkowski znajdzie nowego pracodawcę?

Co teraz czeka Marcina Budkowskiego? Według nieoficjalnych informacji Polak może dołączyć do zespołu Aston Martina.