Polski motorsport przeżywa w ostatnim czasie rozkwit. W mediach pojawiają się nazwiska kolejnych kierowców wyścigowych z naszego kraju, którzy na torach odnoszą coraz bardziej imponujące sukcesy i mówią głośno o tym, że ich marzeniem jest dotarcie do Formuły 1. Do tej pory jako jedynemu fotel w "królowej motorsportu" udało się wywalczyć Robertowi Kubicy, który w bolidzie F1 spisywał się znakomicie. Ba, pojawiały się nawet głosy ekspertów, że gdyby nie poważny wypadek w 2011 roku w rajdzie Ronde Di Andora, Polak byłby dziś mistrzem świata.

Po tym wypadku Kubica powrócił co prawda do Formuły 1, jednak nie dane mu było odnieść większych sukcesów. Ostatecznie opuścił padok, a dziś jest jednym z najlepszych kierowców w stawce, jeśli chodzi o wyścigi długodystansowe.

Roman Biliński gotowy na debiut w Formule 2

Tymczasem jego młodsi koledzy po fachu z Polski walczą o fotel w F1 i coraz głośniej mówi się o nich nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Kilka miesięcy temu głośno było o niebywałym sukcesie Romana Bilińskiego. 21-latek awansował do Formuły 2, gdzie ścigał się będzie u boku Dino Beganovicia w barwach DAMS. Jak sam przyznał w rozmowie z Interią, bardzo ważne jest dla niego wsparcie kibiców z Polski.

"To dla mnie bardzo ważne, że mam kraj, który pokłada we mnie nadzieję i mnie wspiera. Wiele to dla mnie znaczy"

Teraz, tuż przed rozpoczęciem debiutanckiego sezonu w F2, Roman Biliński podzielił się swoimi przemyśleniami po przedsezonowych testach. "Ogólnie testy wypadły bardzo dobrze. Najważniejsze dla mnie i dla zespołu było ukończenie planu. Dobrze było też przejechać dodatkowe oprócz zaplanowanych okrążenia bolidem Formuły 2, co jest dla mnie bardzo ważne, bo pomaga szybciej zaadaptować się do nowego pojazdu i rozwijać tempo. Uważam, że było to bardzo pozytywne doświadczenie. A teraz pora na Melbourne" - ogłosił w komunikacie przekazanym mediom.

Biliński nie ukrywa, że starty w Formule 2 to ogromny zaszczyt, dlatego też stawia na procesowe i długofalowe podejścia do debiutanckiego sezonu, aniżeli na krótkoterminowe rozwiązania. "W motorsporcie nic nie jest łatwe, zawsze są nowe rzeczy do nauczenia się. Trudno wyciągać jednoznaczne wnioski z testów, bo każdy pracuje na innych programach i konfiguracjach, a w dodatku przed sezonem każdy zespół coś ukrywa i "gra w swoją grę". Dlatego najważniejsze było dla nas po prostu zrozumienie samochodu i przygotowanie do sezonu" - podsumował.

Debiutancki sezon w F2 Roman Biliński rozpocznie już w dniach 6-8 marca. To właśnie wtedy odbędzie się pierwszy wyścig tego roku, a o punkty do klasyfikacji generalnej kierowcy walczyć będą na torze Albert Park Circuit w Melbourne.

Roman Biliński James Gasperotti materiały prasowe

Roman Biliński Malcolm Griffiths - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images Getty Images

Roman Biliński w Monako Malcolm Griffiths - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images Getty Images

