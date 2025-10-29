Polak coraz bliżej F1, a tu nagły koniec. Pojawił się przykry komunikat

Kacper Sztuka cieszy się sporym rozgłosem nie bez powodu. Głośno o nastolatku na całym świecie zrobiło się zwłaszcza w 2023 roku, gdy triumfował w prestiżowej włoskiej Formule 4. Po życiowym sukcesie współpracę z nim nawiązał Red Bull, który dołączył Polaka do swojego programu juniorskiego. Niestety przygoda bielszczanina z austriackim gigantem nie potrwała długo. Nie zmienia to jednak faktu, że zawodnik wciąż celuje w Formułę 1.

Za nim choćby sezon 2024 spędzony w głównej F3 i niewykluczone, iż kilkanaście miesięcy po opuszczeniu tejże serii zaliczy on spektakularny awans, dołączając do F2. "W tym kierunku toczyły się nasze rozmowy z Campos Racing. Na początku sezonu miałem okazję testować wraz z nimi bolid F2 i dało mi to dużą pewność siebie. To niesamowite doświadczenie. Zaufanie zespołu, by dać mi prowadzić swój bolid F2 jest już czymś" - wyznał niedawno dla strony "powrotroberta.pl".

Orlen nie będzie współpracował już z Kacprem Sztuką. To nie koniec walki

Niestety po drodze zaczynają pojawiać się spore problemy. Związane są one z finansami. Bez solidnego budżetu jazda na zapleczu królowej motorsportu jest w zasadzie niemożliwa. Na domiar złego Kacper Sztuka pod koniec października przekazał fanom niezbyt dobre wieści. "Pragnę poinformować, że firma ORLEN nie będzie moim sponsorem w nadchodzącym sezonie. Chciałbym z całego serca podziękować za dotychczasowe wsparcie i zaufanie - to między innymi dzięki tej współpracy mogłem rozwijać się, zdobywać doświadczenie i reprezentować Polskę na międzynarodowej scenie motorsportu" - napisał w oświadczeniu.

"W swoją dotychczasową karierę włożyłem całe serce i ogrom pracy. Uzyskane wyniki oraz opinie ekspertów utwierdzają mnie w przekonaniu, że nie mogę zatrzymać się w drodze do realizacji moich sportowych marzeń. Nadal będę konsekwentnie dążył do celu, szukając nowych partnerów i sponsorów, z którymi wspólnie zbudujemy kolejne etapy mojej kariery" - dodał, zapewniając, iż nie złożył jeszcze broni.

Czas jednak bezlitośnie upływa. Kibice teraz trzymają kciuki, by paliwowego giganta zastąpiły wkrótce nowe, równie bogate firmy. Bez nich awans nastolatka niestety nie będzie możliwy.

Kacper Sztuka GREGORY LENORMAND / DPPI Media / DPPI via AFP AFP

