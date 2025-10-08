Polacy walczą o zaplecze F1. Milioner reaguje po 2 minutach, poruszenie w sieci

Rafał Brzoska znajduje się obecnie na językach wszystkich polskich fanów sportów motorowych. Ważą się losy na sezon 2026 kilku Polaków - Kacper Sztuka, Roman Biliński i Tymoteusz Kucharczyk pracują nad znalezieniem miejsca w Formule 2. Maciej Gładysz jest już pewny angażu w jednym z zespołów F3, konkretnie ART Grand Prix.

Pozostali z wymienionych kierowców wciąż muszą dopiąć budżet. Jak wiadomo, by móc startować w tak prestiżowej kategorii wyścigowej, trzeba do zespołu wnieść ze sobą pieniądze od sponsorów. Ostatnie godziny były ciekawe - zaczęło się od wtorkowego apelu Sztuki na platformie X.

"Moje marzenie jest na wyciągnięcie ręki! Jest ono znacznie bliżej, niż mogło mi się wydawać! Kluczową kwestią jest jednak budżet i upływający czas" - napisał, wyraźnie puszczając oko do potencjalnych partnerów biznesowych. Wielu użytkowników zaczęło oznaczać właśnie wspomnianego prezesa InPostu.

Brzoska będzie rozmawiał ze Sztuką. To nie koniec, obserwuje sprawę Kucharczyka

Sztuka to zauważył i przeszedł do ofensywy. "Co powie pan na wspólną grę i rozmowę na polu golfowym?". Odpowiedź dostał dobę później: "Dobra, rundę postarajmy się umówić i zagrać, rozmowa nic nie kosztuje, a golf, wiadomo, łączy" - brzmiała.

Jeden z internautów zrobił filmik, w którym Sztuka w bolidzie z barwami i logo InPostu podjeżdża pod automat paczkowy tej firmy. 19-latek zacytował wpis z wideo, nakręcając atmosferę. Brzoska w środowy wieczór znowu zareagował z uśmiechem: "Wywieracie presję".

To nie koniec. Jeden z fanów poprosił biznesmena, by przyjrzał się sprawie wymienianego wyżej Kucharczyka (także 19-latka) w walce o budżet na F2. Odpowiedź przyszła po zaledwie dwóch minutach.

Patrzę na Tymka od kilku tygodni :)

Nic jeszcze nie jest pewne, ale być może w najbliższych tygodniach będziemy świadkami znacznego polepszenia pozycji finansowej i jednocześnie sportowej młodych polskich kierowców.

Tymek Kucharczyk cieszy się ze zwycięstwa w wyścigu Tymek Kucharczyk materiały prasowe

Kacper Sztuka Paolo Pellegrini materiały prasowe

Brzoska chce wspierać małych przedsiębiorców w walce z zatorami płatniczymi Wojciech Olkusnik/East News East News