"Malucha" Polakom przedstawiać nie trzeba - to pojazd, który zmotoryzował nasz kraj i przez lata był zdecydowanie najpopularniejszym samochodem na naszych drogach. Jego czasy dawno już jednak minęły, a obecnie staje się cenionym modelem dla kolekcjonerów. Głównie z uwagi na potężny ładunek nostalgii, jaki ze sobą niesie.

Petter Solberg otrzymał... Malucha

Okazuje się, że był to też samochód, którym jako młody chłopak jeździł Petter Solberg - mistrz świata z 2003 roku i trzykrotny wicemistrz. Norweg także dał się uwieść nostalgii. Jeden z jego przyjaciół postanowił mu ofiarować wyjątkowy prezent - żółtego Fiata 126p.



- Dziś dotarł do mnie bardzo wyjątkowy prezent od jednego z przyjaciół. To samochód, który miałem w wieku 18 lat - fiat 126p z "monstrualnymi" 24 koniami mechanicznymi mocy. Wspaniałe wspomnienia, wspaniały podarunek - napisał na swoim facebookowym profilu.





Solberg aktualnie mieszka w Monako. Ciekawostką jest fakt, że posiada... niewielkie linie lotnicze. Wynajmuje maszyny prywatnym użytkownikom.



TC