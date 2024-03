Pech Kacpra Sztuki. Weekend w Bahrajnie do zapomnienia

W głównym wyścigu F3 Kacper Sztuka nawet nie zdążył się na dobre rozkręcić i już musiał zaliczyć wizytę w alei serwisowej . U Polaka doszło najprawdopodobniej do przebicia opony oraz drobnych uszkodzeń samochodu. Kibice śledzący czasy poszczególnych okrążeń mogli tylko żałować, że początek potoczył się tak, a nie inaczej, bo nasz rodak wykręcał rezultaty na poziomie czołówki. Na nic one się jednak zdały, bo rywale jadący przed nim byli bardzo czujni i Kacper Sztuka przekroczył linię mety jako 28. Trzy miejsca wyżej zmagania ukończył Piotr Wiśnicki.

Zdobywca pole position też bez punktów

Zawodnik MP Motorsport nie był jedynym pechowcem w zakończonym kilkanaście minut temu weekendzie. Do domu bez punktów wywalczonych w wyścigu wybierze się również zdobywca pole position, Dino Beganovic. Szwed wczoraj na samym początku uszkodził oponę, a dziś pierwsze metry pokonywał w ślimaczym tempie, więc sukces z kwalifikacji nie dał mu absolutnie niczego. Reprezentant Premy co prawda udanie przedzierał się potem na dystansie, lecz finalnie plecy pokazało mu aż dwunastu przeciwników . Pewnie wynik byłby lepszy, gdyby zmagania nie trwały 45 minut, tylko choćby kwadrans dłużej.

W walce o największy puchar opanowaniem i dojrzałością zaimponował Luke Browning. Brytyjczyk prowadził w zasadzie od początku do końca i co najważniejsze się nie podpalał. Nie przeraził go też chwilowy problem z bolidem. - Z jego auta wydobywa się jakiś dym - meldował jadący tuż za liderem Christian Mansell. Prowadzący w zmaganiach 22-latek zdawał się przez większość dystansu oszczędzać ogumienie i gdy przycisnął w końcówce, to nie było na niego mocnych.