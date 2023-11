Ogromna szansa przed młodym Polakiem. Może pójść śladami Maxa Verstappena

Kacper Sztuka po raz pierwszy do gokarta wsiadł, mając zaledwie cztery lata. Już wtedy wiedział on, że chciałby w przyszłości pójść śladami Roberta Kubicy i zostać kierowcą wyścigowym, rywalizującym w Formule 1. Do tej pory 17-letni sportowiec z Cieszyna występował w niemieckiej i włoskiej Formule 4. Wcześniej występował on w kilku zespołach, takich jak AS Motorsport i Iron Lynx. W sezonie 2022 dołączył jednak do ekipy Ralfa Schumachera i Gerharda Ungara, US Racing. W barwach tej drużyny został pierwszym w historii Polakiem, któremu udało się zdobyć tytuł mistrzowski włoskiej F4. Ten sukces osiągnął zaledwie kilka tygodni temu.

17-letni Sztuka odbył już udane testy w samochodzie Formuły 3 ekipy MP Motorsport. Niestety, przed sezonem 2024 po raz kolejny przyszło mu się zmagać z problemami finansowymi. Do tej pory karierę młodego kierowcy wyścigowego wspierał głównie ojciec Kacpra Sztuki, Łukasz, który swego czasu jeździł w rajdach. Warto podkreślić, że startując głównie w zawodach Formuły 4 zawodnikom, trudno jest pozyskać sponsorów, rodzina polskiego kierowcy mocno więc trudziła się, aby ten mógł kontynuować podążanie za marzeniami. Teraz los uśmiechnął się do 17-letniego Polaka. Już wkrótce dołączy on do juniorskiego programu jednego z największych zespołów w wyścigach samochodowych - Red Bulla.

Robert Kubica po zdobyciu tytułu w LMP2: Moja pasja do ścigania się nie zmienia. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kacper Sztuka w juniorskim programie Red Bulla. Dyrektor generalny Apha Tauri wygadał się przed dziennikarzami

W środę polscy dziennikarze spotkali się z dyrektorem generalnym Alpha Tauri, Peterem Bayerem. Jak donosi Cezary Gutowski, mężczyzna w trakcie tego spotkania wyjawił, że Kacper Sztuka od nowego sezonu dołączy do programu juniorskiego Red Bulla. Skąd Bayer ma dostęp do takich informacje? Otóż Alpha Tauri jest zespołem należącym do austriackiej ekipy. Zadaniem zespołu z Faenzy jest szkolenie młodych kierowców z myślą o ich dalszej karierze i ewentualnych startach w Formule 1. Dawniej barwy tej drużyny reprezentowali tacy zawodnicy jak m.in. Max Verstappen, Daniel Ricciardo, czy Carlos Sainz.

Dla Kacpra Sztuki wieść o dołączeniu do juniorskiego programu Red Bulla to o krok bliżej od spełnienia wielkiego marzenia. W kolejnym sezonie Polak startował będzie w zawodach Formuły 3, od występów w Formule 1 dzieli go już tylko jeden etap - Formuła 2.

Kacper Sztuka / Paolo Pellegrini

