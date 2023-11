Nowy rozdział w życiu syna Michaela Schumachera. Niemcy potwierdzają

Mick Schumacher to postać doskonale znana fanom wyścigów samochodowych. 24-latek jest bowiem synem siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 Michaela Schumachera oraz bratankiem byłego już kierowcy F1 Ralfa Schumachera. Młody Niemiec postanowił pójść w ślady ojca oraz wujka i zdecydował się na karierę w motorsporcie. Z początku startował on w zawodach kartingowych, a następnie postanowił spróbować swoich sił w Niemieckiej i Włoskiej Formule 4. W ostatnich latach kariera młodego kierowcy nabrała tempa - po znakomitych występach w Europejskiej Formule 3 w sezonie 2019 zadebiutował w Formule 2. Rok później zdobył on tytuł mistrzowski i otrzymał szansę na występy w wyścigach Formuły 1.