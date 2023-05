Sporego pecha miał Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1), który przed startem do niedzielnego etapu był trzeci ze stratą 1.08,6 do Rovanpery. W jego samochodzie już na pierwszym niedzielnym odcinku doszło do awarii, silnik stracił moc. Belg stracił na tym OS-ie ponad półtorej minuty i spadł w klasyfikacji na piątą pozycję. Ostatecznie uplasował się na tej pozycji ze stratą ponad ośmiu minut do zwycięzcy.