Tymek Kucharczyk w 2025 roku wywalczył mistrzostwo Euroformuła Open. W ostatnich tygodniach młody Polak marzył o tym, aby znaleźć się w Formule 2, a więc na bezpośrednim zapleczu F1. Tego nie udało się osiągnąć, a na przeszkodzie stanęły pieniądze. Koszty startów w F2 są ogromne, a Kucharczykowi i jego teamowi nie udało się zebrać odpowiedniej sumy pieniędzy.

Młody zawodnik nie porzucił jednak swojej wyścigowej pasji. W 2026 roku będzie startował w amerykańskiej serii Indy NXT w barwach zespołu HMD Motorsports. Tym samym stał się pierwszym Polakiem, który postanowił spróbować sił w tej amerykańskiej serii wyścigowej. "Czeka mnie rywalizacja w szybszych samochodach, na wyższym poziomie sportowym i w serii, która daje realne możliwości awansu do najważniejszych mistrzostw na świecie" - opowiadał.

O Kucharczyku często się mówi, że to "nowy Kubica". - Zawsze powtarzam: nie chcę być drugim Robertem, chcę być pierwszym Tymkiem Kucharczykiem. Robert otworzył drzwi całemu pokoleniu, ale każdy musi iść swoją drogą - ja idę własną - tłumaczył 20-latek na łamach Interii.

Świetny start Kucharczyka. Szybki awans o dwie pozycje

Sezon 2026 rozpoczął się na torze w Saint Petersburgu na Florydzie. W sobotnich kwalifikacjach Kucharczyk uzyskał piąty czas, a więc w niedzielnym wyścigu startował z trzeciej linii.

20-latek zanotował świetny start i wyprzedził Sebastiana Murraya i Lochie Hughesa, co sprawiło, że już na pierwszym okrążeniu awansował na trzecią pozycję. Na ulicznym torze na Florydzie działo się bardzo dużo i obserwowaliśmy sporo wypadków. Kilka razy mieliśmy neutralizację, a to sprawiało, że różnice czasowe między zawodnikami były niewielkie. Po każdym wznowieniu 20-latek musiał uważać na zaciekłe ataki Brytyjczyka i Australijczyka, którzy stracili pozycję na jego rzecz. Kucharczyk utrzymał jednak koncentrację do samej mety i dojechał do niej tuż za plecami Nikity Johnsona i Maxa Taylora.

Sezon Indy NXT składa się z siedemnastu wyścigów. Kolejny zaplanowano na 15 marca na torze ulicznym w Arlington.

