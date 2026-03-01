"Nowy Kubica" rozpoczął sezon. Start z piątego miejsca, ale co się stało potem. Inauguracja z marzeń

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Tymek Kucharczyk to jeden z największych polskich talentów w motorsporcie. Polak w niedzielę zadebiutował w serii Indy NXT. 20-latek startował z piątego pola startowego i chwilę po starcie przypuścił atak na podium, który okazał się skuteczny. Młody Polak musiał jednak do samej mety mieć się na baczności. Tym bardziej, że na torze w Saint Petersburgu doszło do kilku kolizji.

Samochód wyścigowy na torze podczas wyścigu, na pierwszym planie dynamiczna akcja w zakręcie, w prawym górnym rogu okrągłe wstawienie z portretem młodego mężczyzny w białej koszuli na tle ceglanego muru.
Tymek Kucharczyk zadebiutował w serii Indy NXTNur Photo/East News/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News

Tymek Kucharczyk w 2025 roku wywalczył mistrzostwo Euroformuła Open. W ostatnich tygodniach młody Polak marzył o tym, aby znaleźć się w Formule 2, a więc na bezpośrednim zapleczu F1. Tego nie udało się osiągnąć, a na przeszkodzie stanęły pieniądze. Koszty startów w F2 są ogromne, a Kucharczykowi i jego teamowi nie udało się zebrać odpowiedniej sumy pieniędzy.

Młody zawodnik nie porzucił jednak swojej wyścigowej pasji. W 2026 roku będzie startował w amerykańskiej serii Indy NXT w barwach zespołu HMD Motorsports. Tym samym stał się pierwszym Polakiem, który postanowił spróbować sił w tej amerykańskiej serii wyścigowej. "Czeka mnie rywalizacja w szybszych samochodach, na wyższym poziomie sportowym i w serii, która daje realne możliwości awansu do najważniejszych mistrzostw na świecie" - opowiadał.

O Kucharczyku często się mówi, że to "nowy Kubica". - Zawsze powtarzam: nie chcę być drugim Robertem, chcę być pierwszym Tymkiem Kucharczykiem. Robert otworzył drzwi całemu pokoleniu, ale każdy musi iść swoją drogą - ja idę własną - tłumaczył 20-latek na łamach Interii.

    Świetny start Kucharczyka. Szybki awans o dwie pozycje

    Sezon 2026 rozpoczął się na torze w Saint Petersburgu na Florydzie. W sobotnich kwalifikacjach Kucharczyk uzyskał piąty czas, a więc w niedzielnym wyścigu startował z trzeciej linii.

    20-latek zanotował świetny start i wyprzedził Sebastiana Murraya i Lochie Hughesa, co sprawiło, że już na pierwszym okrążeniu awansował na trzecią pozycję. Na ulicznym torze na Florydzie działo się bardzo dużo i obserwowaliśmy sporo wypadków. Kilka razy mieliśmy neutralizację, a to sprawiało, że różnice czasowe między zawodnikami były niewielkie. Po każdym wznowieniu 20-latek musiał uważać na zaciekłe ataki Brytyjczyka i Australijczyka, którzy stracili pozycję na jego rzecz. Kucharczyk utrzymał jednak koncentrację do samej mety i dojechał do niej tuż za plecami Nikity Johnsona i Maxa Taylora.

    Sezon Indy NXT składa się z siedemnastu wyścigów. Kolejny zaplanowano na 15 marca na torze ulicznym w Arlington.

    Kierowca wyścigowy w bolidzie formuły, ujęcie z bliska na jego głowę w kasku ochronnym wraz z wizjerem odbijającym światło, na aucie widoczna polska flaga i nazwisko zawodnika.
    Tymoteusz KucharczykIMAGO/Udo HerrmannEast News
    Tymoteusz Kucharczyk
    Tymoteusz KucharczykMARCO RINALDIEast News
    Tymek Kucharczyk
    Tymek KucharczykTymek Kucharczykmateriały prasowe
