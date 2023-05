"Jedną z konsekwencji decyzji podjętych rok temu jest to, że rosyjscy i białoruscy sportowcy, zespoły i oficjele nie mogą brać udziału w żadnych imprezach FIM do odwołania " - poinformował serwis prasowy FIM.

Decyzja FIM ws. Rosjan i Białorusinów. Do odwołania

5 marca 2022 roku Międzynarodowa Federacja Motocyklowa podjęła decyzję o zawieszeniu wydawania licencji FIM członkom rosyjskiej i białoruskiej federacji motocyklowej. Rosjanie i Białorusini, którzy wcześniej zajmowali różne stanowiska w światowej federacji, zostali zmuszeni do zawieszenia swoich obowiązków.

W rezultacie rosyjscy i białoruscy zawodnicy, zespoły i działacze stracili prawo do udziału we wszystkich imprezach FIM do odwołania.