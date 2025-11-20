Niespodziewane doniesienia ws. Roberta Kubicy. Tuż po wielkim sukcesie. Jest komunikat

Nie sposób wspomnieć o historii polskiego motosportu, nie akcentując w niej obecności Roberta Kubicy. 40-letni krakowianin stał się ikoną swojej dyscypliny w kraju nad Wisłą oraz niedoścignionym idolem wielu młodych i ambitnych zawodników.

Historia Kubicy pełna była wzlotów i upadków. Szczególnie w jego karierze zapisał się jednak rok 2025, w którym to polski kierowca występował w zmaganiach World Endurance Championship (WEC). Wraz z Yifeim Ye i Philem Hansonem zasiadał on za kierownicą żółtego Ferrari 499P, okraszonego numerem #83. To właśnie za sterami tego pojazdu ekipa Polaka zwyciężyła kultowy 24-godzinny wyścig Le Mans, a także wywalczyła wicemistrzostwa zawodów WEC.

Wyczyny Kubicy nie umknęły uwadze również za granicami naszego kraju. Chwilę po zakończeniu sezonu WEC eksperci portalu "Autosport" postanowili umieścić polskiego kierowcę w niezwykłym gronie.

Nie umknęły im wyczyny Kubicy. Polak z szansą na ogromne wyróżnienie

20 listopada na przytoczonym wyżej portalu pojawił się artykuł rozpoczynający głosowanie fanów w ramach nagrody "Autosport Awards". W nim to nominowani zostali liczni kierowcy z całego świata. Plebiscyt został podzielony na kilka kategorii, które w pełni oddają kwintesencję i naturę motosportu.

Kibiców z kraju nad Wisłą z pewnością najbardziej zainteresuje kategoria "Moment roku". To bowiem w niej, w gronie siedmiu nominowanych pojawił się Robert Kubica, a konkretnie triumf jego zespołu we wspomnianym wcześniej Le Mans.

"Robert Kubica zakończył swój niesamowity powrót do sportów motorowych po rajdzie w 2011 roku, grając główną rolę w Ferrari 499P AF Corse, którym dzielił się z Philem Hansonem i Yifeim Ye, odnosząc zwycięstwo w Le Mans. W konkurencyjnej stawce, trójka pokonała prowadzące Porsche o 14,1 sekundy po 24 godzinach wyścigu" - tak wyczyn Polak skomentowali organizatorzy plebiscytu.

Konkurencja do przytoczonej nagrody jest jednak dość poważna, bowiem poza wyczynem Polaka w kategorii "Moment roku" nominowani zostały również:

Alex Palou przełamujący swoją niemoc w Indy 500 duck

Lando Norris triumfujący w GP Wielkiej Brytanii,

Oliver Rowland zdobywający tytuł mistrza Formuły E w Berlinie

Max Verstappen zwyciężający w swoim debiucie w GT3 na torze Nurburgring

Kyle Larson zdobywający tytuł NASCAR bez prowadzenia w finale

Marc i Alex Marquez, którzy jako pierwsi bracia w historii zajęli 1. oraz 2. miejsce w klasyfikacji MotoGP.

Robert Kubica AFP

Robert Kubica JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Robert Kubica JULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFP AFP

As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Zagłosuj w plebiscycie na najlepszego sportowca roku. WIDEO Interia Sport INTERIA.TV