Niefortunna wpadka na podium. Rosyjski sportowiec „zmienił” narodowość

W ostatnich miesiącach rzadko mówi się o rosyjskich sportowcach w rywalizacji międzynarodowej. Wszystko przez wykluczenie przedstawicieli tej narodowości w obliczu sankcji po inwazji na Ukrainę.

Pod neutralną flagą występuje jednak 21-letni kierowca, który niedawno wziął udział w wyścigu Formuły 3 w belgijskim Spa. To właśnie w związku z jego neutralnością w dokumentach doszło do wpadki organizatorów.

Skrót od autoryzowanego pilota neutralnego to AND. Stało się to przyczyną tego, że nad głową Rosjanina podczas dekoracji pojawiła się flaga Andory.

Aleksandr Smolar reprezentuje holenderski zespół MP Motorsport.