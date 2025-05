Niebywały sukces Polaka w Monako. Był o krok od pole position

Reprezentant Polski już w swoim pierwszym wyścigu - podczas sprintu na torze w Melbourne - osiągnął historyczny wynik. Zajął bowiem trzecie miejsce i został pierwszym Polakiem na podium w tej serii. Wiele wskazuje na to, że na jednym podium Biliński się nie zatrzyma.

Roman Biliński miał pole position na wyciągnięcie ręki. Polak drugi w Monako

Podczas piątkowych kwalifikacji kierowcy podzieleni zostali na Grupę A i Grupę B. Władze bowiem starają się jak bardziej minimalizować ryzyko wypadków, a biorąc pod uwagę liczną grupę kierowców rywalizujących w F3 oraz krótką nitkę toru, takie rozwiązanie było najsłuszniejsze. Roman Biliński przypisany został do drugiej grupy, mógł więc obserwować co dzieje się na torze podczas kwalifikacji Grupy A. W tej sesji najlepiej spisał się Bułgar Nikola Tsolov z Campos Racing. Swoje najszybsze okrążenie przejechał w czasie 1:24.882, co dało mu nadzieję na pole position.