Nastolatek z Rosji, który wykonał nazistowski gest, wreszcie ukarany!

Do skandalicznego zdarzenia doszło w Portugalii podczas kartingowych mistrzostw Europy. Artiom Seweriukin z Rosji zwyciężył, po czym zdecydował się wykonać nazistowski gest, stojąc na najwyższym stopniu podium.

15-latek natychmiast został wrzucony do ognia krytyki. W końcu zdecydował się publicznie przeprosić, ale już wtedy było wiadomo, że kary raczej nie uniknie.

"Nigdy nie popierałem nazizmu i uważam go za jedną z najgorszych zbrodni przeciwko ludzkości" - oznajmił Rosjanin na Telegramie.

Jeszcze w kwietniu FIA zdecydowała się na dyskusję w sprawie kary dla nastolatka. Mówiło się nawet o dożywotniej dyskwalifikacji młodego Rosjanina.

Teraz okazało się, że kara nie będzie tak dotkliwa. Sportowiec został wykluczony z wyników pierwszej rundy kartingowej. Gest ten kosztował go zatem tytuł, który wywalczył na mistrzostwach Europy.

Seweriukin już wcześniej musiał udźwignąć kary za swoje zachowanie. Publiczna krytyka to jedno. Odebrano mu między innymi włoską licencję, która uprawniała go do startów w tym sezonie. Pożegnał się także z kontraktem z Ward Racing.

Dzisiaj wielu nadal uważa, że kara dla 15-latka jest za niska. W przestrzeni publicznej dyskusja na ten kontrowersyjny temat teraz ponownie przybrała na sile.