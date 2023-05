Najszybsze ciężarówki świata zawitają do Poznania

Wyścigi samochodów ciężarowych to dość specyficzna dyscyplina sportów motorowych. Zmagania ogromnych, kilkutonowych aut wyglądają niezwykle widowiskowo, gromadząc za każdym razem wielotysięczną publiczność, w większości złożoną z kierowców ciężarówek.

Sportowy weekendy to zresztą nie tylko zmagania na torze. Za każdym razem przy okazji rundy FIA ETRC organizowane są zloty truckersów, gdzie swoje produkty prezentują firmy związane z transportem. Co warto podkreślić, zawsze ważnym elementem takich wydarzeń jest promocja bezpiecznych zachowań na drogach.

FIA ETRC: ponad tysiąc koni mechanicznych i woda

Rzut oka na regulaminy i parametry techniczne pojazdów używanych w wyścigowych mistrzostwach samochodów ciężarowych może przyprawić o zawrót głowy. Moce silników dochodzą do 1200-1500 koni mechanicznych , a sprint do setki sportowego trucka trwa ledwie 5 sekund.

Ten punkt regulaminu staje się oczywisty, kiedy uwzględnimy masę sportowych ciężarówek. Organizatorzy minimalny jej poziom wyznaczyli na 5300 kilogramów, a gdy któryś z egzemplarzy jest za lekki, stosowane są specjalne balasty, tak by osiągnąć poziom wymagany przepisami.

Wbrew pozorom taki zabieg, czyli zbudowanie lżejszej konstrukcji i późniejsze doważenie, ma swoje zalety. Dzięki temu można lepiej zbalansować konstrukcję, by uzyskać jak najlepszą trakcję. Uwierzcie, przeniesienie tak ogromnej mocy sprawia dość dużo problemów, nawet dla wyczynowych opon.

Kolejny nietypowy aspekt wyścigów ciężarówek, to chłodzenie wodą tarcz hamulcowych. Oczywiście nie jest to rozwiązanie totalnie nieznane, ale w zmaganiach pojazdów wagi ciężkiej nabiera ono zupełnie nowego znaczenia.