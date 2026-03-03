Nadszedł pilny komunikat. Spełnił się czarny scenariusz, a w tle Robert Kubica

Robert Kubica to jeden z najwybitniejszych polskich kierowców w historii sportów motorowych. Zwycięzca wyścigu Formuły 1 w Kanadzie, a także triumfator 24-godzinnego Le Mans w klasie LMP2, od lat udowadnia, że determinacja i talent potrafią przezwyciężyć nawet najtrudniejsze przeciwności. Po poważnym wypadku i długiej rehabilitacji wrócił do ścigania na najwyższym poziomie, zapisując kolejne rozdziały swojej imponującej kariery.

W ostatnich sezonach Kubica z powodzeniem rywalizuje w długodystansowych mistrzostwach świata FIA World Endurance Championship. W ubiegłym roku wraz z zespołem AF Corse do ostatniej kolejki walczył o tytuł mistrza świata, pokazując równą formę i ogromne doświadczenie. Choć ostatecznie nie sięgnął po upragnione trofeum, zapowiadał, że wróci jeszcze silniejszy. Nowy sezon miał być okazją, by dopiąć swego i sięgnąć po najważniejszy laur w wyścigach długodystansowych.

Inauguracja sezonu odwołana. Na pierwszy wyścig Robert Kubica będzie musiał poczekać

Tymczasem plany pokrzyżowała napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach region stał się areną kolejnych ataków i działań odwetowych, w tym uderzeń irańskich dronów i pocisków na cele w Katarze. Konflikt wpływa nie tylko na politykę, ale również na świat sportu. Władze Formuły 1 monitorują rozwój wydarzeń przed zaplanowanym na kwiecień wyścigiem w Bahrajnie, a pod dużym znakiem zapytania stanęła inauguracja sezonu WEC na torze Lusail.

Nowy sezon miał rozpocząć się wyścigiem 1812 km Katar w dniach 26-28 marca, poprzedzonym oficjalnymi testami. Ostatecznie organizatorzy przekazali, że zawody zostały przełożone na późniejszy termin ze względu na kwestie bezpieczeństwa zawodników, personelu i kibiców. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że decyzja zapadła w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną w regionie.

Oznacza to, że Kubica i jego zespół rozpoczną walkę o mistrzostwo później, niż planowano, a motorsport będzie musiał ustąpić miejsca realiom światowej polityki.

