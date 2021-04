Motocyklowe MŚ. Marc Marquez dostał powraca do walki

Sześciokrotny motocyklowy mistrz świata Marc Marquez dostał od lekarzy zielone światło i może wrócić do rywalizacji. Jego pierwszym występem po złamaniu kości ramienia w lipcu zeszłego roku będzie zaplanowana na 18 kwietnia Grand Prix Portugalii w Portimao.

To będzie trzecia runda tegorocznych zmagań o mistrzostwo świata.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że znowu będę mógł rywalizować. Za mną dziewięć trudnych miesięcy. Miałem wzloty i upadki, chwile dużego zwątpienia, ale i powracającej nadziei. Nareszcie znowu mogę robić to, co najbardziej kocham. Do zobaczenia w Portimao" - napisał 28-letni Hiszpan (klasa MotoGP) na Twitterze.

82-krotny triumfator wyścigów o mistrzostwo świata doznał wspomnianego urazu podczas inaugurującego poprzedni sezon GP Hiszpanii. Ze względu na pandemię COVID-19 nastąpiły zmiany w kalendarzu i rywalizacja ruszyła wówczas dopiero w lipcu. Marquez w związku ze złamaniem kości ramienia przeszedł trzy operacje, ostatnią w grudniu.

Pierwsze dwie rundy tegorocznych MŚ odbyły się w Dausze.

