​Motocyklowe MŚ. Drugie zwycięstwo Australijczyka Millera w MotoGP

Australijczyk Jack Miller (Ducati) odniósł drugie w karierze zwycięstwo w klasie MotoGP motocyklowych mistrzostw świata, triumfując w Grand Prix Hiszpanii na torze Angelo Nieto w Jerez. Dotychczasowy lider klasyfikacji Francuz Fabio Quartararo (Yamaha) był trzynasty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrzowie Motorsportu - Łukasz Kurowski (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Drugie miejsce zajął Włoch Francesco Bagnaia (Ducati) ze stratą 1,912 s, a trzecie jego rodak Franco Morbidelli (Yamaha) - strata 2,516.

Reklama

Pierwsze zwycięstwo w karierze Miller odniósł w czerwcu 2016 roku w Grand Prix Holandii na torze w Assen.

Sześciokrotny mistrz świata Hiszpan Marc Marquez (Honda), który po dziewięciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił do rywalizacji, został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji.

Jego start stał pod znakiem zapytania, gdyż w sobotę podczas treningu przy dużej prędkości miał wywrotkę i kilka razy koziołkował. Został natychmiast zabrany na badania do szpitala, gdzie lekarze nie stwierdzili jednak żadnych poważanych obrażeń i dopuścili go do startu.

Lider przed wyścigiem w Portugalii Quartararo miał problemy ze sprzętem, prowadzenie w wyścigu stracił w połowie dystansu, gdy nagle spadło tempo jego jazdy. Jak się okazało, nie udało mu się go odzyskać do mety.

Zajmując 13. lokatę Francuz stracił pozycję lidera w mistrzostwach świata. Na prowadzenie wyszedł Bagnaia z dorobkiem 66 pkt. Quartararo jest drugi - 64 pkt, a trzeci Hiszpan Maverick Vinales (Yamaha) ma 50.

W Moto2 zwyciężył Włoch Fabio Di Giannantonio (Kalex), liderem jest Australijczyk Remy Gardner (Kalex).

W Moto3 najszybszy był Hiszpan Pedro Acosta (KTM) i jest nadal na czele klasyfikacji generalnej po czterech rundach.