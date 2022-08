Motocyklowe Mistrzostwa Świata FIM SuperEnduro w TAURON Arenie Kraków – promocyjne bilety LATE BIRDS dostępne tylko do końca wakacji!

Już początkiem grudnia najlepsi zawodnicy motocyklowych Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro staną ponownie na bramkach startowych w TAURON Arenie Kraków. W tym roku czeka na nas wyjątkowo duża dawka ekstremalnych emocji - w najwyższej klasie startowej Prestige zobaczymy w akcji co najmniej dwóch biało-czerwonych reprezentantów. Tadeusz "Taddy" Błażusiak, sześciokrotny Mistrz Świata SuperEnduro oraz Dominik Olszowy, aktualny Mistrz Świata w kategorii Junior, zmierzą się w zaciętej batalii ze swoimi głodnymi zwycięstwa rywalami. A to wszystko w akompaniamencie gorącego dopingu 14-tysięcznej publiczności!

Reklama

Zdjęcie Motocyklowe Mistrzostwa Świata FIM SuperEnduro w TAURON Arenie Kraków

Czy podczas dekoracji zwycięzców inauguracyjnej rundy nowego sezonu Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro w Krakowie ponownie usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego? Czy Billy Bolt wyleczy kontuzję i stanie do walki o kolejny mistrzowski tytuł? Czy w klasie Junior znajdziemy Polaka, który zastąpi dominującego w ubiegłym sezonie Dominika Olszowego? Tego wszystkiego dowiemy się już 10 grudnia w TAURON Arenie Kraków!

Dla najwierniejszych fanów przygotowaliśmy specjalną promocję - bilety LATE BIRDS w promocyjnej cenie! Kupując bilet w przedsprzedaży zyskujesz podwójnie - zgarniasz 10,00 pln zniżki na każdą wejściówkę oraz gwarantujesz sobie możliwość wyboru najlepszych miejsc na widowni. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 31 sierpnia 2022. Nie możesz jej przegapić!

Po trzyletniej przerwie Mistrzostwa Świata FIM SuperEnduro powracają do stolicy Małopolski!

W sprzedaży znajdują się również ostatnie wolne miejsca z limitowanej puli biletów na paddock oraz sesję treningową. Dla prawdziwych miłośników SuperEnduro oznacza to jedno - możliwość spędzenia dnia przepełnionego motocyklowymi emocjami na najwyższym poziomie, na który składać się będą: poranna sesja treningowa, popołudniowa wizyta w paddocku zawodników oraz wieczorne wydarzenie główne!

Zdjęcie Motocyklowe Mistrzostwa Świata FIM SuperEnduro w TAURON Arenie Kraków

Sesja treningowa to wyjątkowa szansa na zajrzenie za kulisy imprezy i zobaczenie oficjalnych treningów (w godzinach 11:00 - 15:00). Zaplanuj dzień wypełniony po brzegi galonami adrenaliny i zobacz, jak przygotowują się do startu najlepsi, światowi zawodnicy poza blaskiem fleszy i kamer. Oglądaj z najlepszego sektora, jak po raz pierwszy testują przeszkody, wybierają najlepsze linie przejazdu i ścierają się na torze z głodnymi zwycięstwa rywalami.

Wstęp do paddocku, czyli możliwość wejścia na zaplecze motocyklowych mistrzostw świata, to nie lada gratka dla każdego entuzjasty tej wymagającej dyscypliny. To właśnie tu możesz podejrzeć przygotowania teamów fabrycznych do startu. Odwiedź zawodników w parku maszyn i przybij piątki ze swoimi idolami. Zerknij z odległości kilku metrów jak Taddy Błażusiak, Billy Bolt czy Manuel Lettenbichler szykują się do rywalizacji o pierwsze punkty w sezonie.

Bilety dostępne na:

Eventim.pl: https://www.eventim.pl/artist/superenduro/

E-bilet.pl: https://www.ebilet.pl/sport/sporty-motorowe/super-enduro/

Więcej informacji: https://www.super-enduro.com.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/superenduro.poland

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1175384763304363/

Organizator: Agencja Sport UP

https://www.facebook.com/sportupagencja