Mocne słowa na temat Kacpra Sztuki. Co z przyszłością Polaka w Red Bullu?

Kacper Sztuka przebojem wdarł się rok temu do grona największych talentów młodego pokolenia w motorsporcie. Polak w fantastycznym stylu triumfował we włoskiej F4, dzięki czemu zrobiło się o nim głośno nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Wieść o utalentowanym rodaku Roberta Kubicy dotarła nawet do słynnego Red Bulla, czyli obecnych dominatorów F1. Austriacki gigant długo się nie zastanawiał i zaprosił 18-latka w szeregi swojej akademii, w barwach której jeżdżą tylko najwybitniejsi młodzi zawodnicy. Prestiżowy kontrakt w połączeniu z odpowiednim budżetem zaowocował awansem do Formuły 3 i to do solidnego zespołu MP Motorsport, gwarantującego praktycznie w każdym wyścigu walkę o punkty.

