Mistrzostwo dla Kubicy wciąż możliwe. Cenne punkty, najlepszy spośród Ferrari

Doświadczony kierowca do Ameryki Południowej przyleciał w znakomitym humorze. W czerwcu sprawił on niemałą niespodziankę, wygrywając 24-godzinny wyścig w Le Mans. Po krótkiej przerwie czołowe załogi globu tym razem zebrały się na Interlagos. To obiekt znany między innymi z Formuły 1, więc przed zawodnikiem Ferrari nie miał absolutnie żadnych tajemnic. Problem jednak w tym, że samochody włoskiego producenta nie spisywały się na nim najlepiej.

"Można go porównać trochę do Imoli jeśli chodzi o prędkości zakrętów. Jest to tor wąski, ale bardzo zdradliwy zwłaszcza w wyścigach długodystansowych. (...) Może to dziwnie zabrzmi, ponieważ w pierwszej części sezonu hypercar Ferrari był najmocniejszym autem w stawce, ale biorąc pod uwagę, jak radziliśmy sobie tutaj w ubiegłym roku, na pewno nie jesteśmy faworytami" - przyznał prosto z mostu krakowianin, cytowany przez oficjalny portal Eurosportu.

Załoga Kubicy ósma w Sao Paulo. Zmniejsza się strata do fabrycznego Ferrari

I słowa 40-latka znalazły potwierdzenie. Załoga AF Corse zamiast walczyć o triumf, pojedynkowała się o miejsce w czołowej dziesiątce. Trudna misja zakończyła się sukcesem, ponieważ charakterystyczny żółty pojazd wpadł na metę jako ósmy, inkasując cenne punkty do klasyfikacji generalnej. Co warto zaznaczyć, był to także najlepszy wynik spośród samochodów Ferrari. Wspominamy o tym nie bez powodu. Fabryczny team prowadzi w całosezonowym zestawieniu, ale po zmaganiach w Sao Paulo Robert Kubica i jego zespół traci do liderów 12 punktów.

Do końca pozostały zaledwie trzy wyścigi. "Ja chciałbym walczyć o tytuł, mam nadzieję, że będzie nam dane rywalizować o to do końca i będziemy mieć szansę. Jednak nawet jeśli nie skończymy sezonu zwycięsko, to i tak będzie to udany rok, bo Le Mans jest najważniejszym wyścigiem. Nie dlatego, że go wygrałem, ale już w mówiłem w poprzednich latach, wolałbym triumfować w Le Mans i nie zdobyć tytułu niż odwrotnie" - przyznał dla Eurosportu Robert Kubica. Finisz tegorocznej kampanii zapowiada się więc ekscytująco.

Czołowa dziesiątka wyścigu 6 Hours of Sao Paulo:

Czołowa dziesiątka 6 Hours of Sao Paulo 2025 fiawec.com materiał zewnętrzny

Robert Kubica Alessio Morgese/NurPhoto East News

AF Corse z Robertem Kubicą w składzie FREDERIC LE FLOC H / Frédéric Le Floc'h / DPPI via AFP AFP

Robert Kubica Rex Features East News