Szykowali się do ślubu, a potem do powiększenia rodziny, ale wszystko przerwał fatalny splot zdarzeń. Zawodnik motocrossu freestyle 27-letni Jayden "Jayo" Archer uległ tragicznemu wypadkowi podczas treningu. Jego życia nie udało się uratować. Pogrążeni w żałobie narzeczona oraz pozostali bliscy do publicznej wiadomości podają szczegóły pogrzebu. Jest też ważna prośba do wszystkich przyjaciół.