Legendy pokazały swoją moc. Niesamowite widowisko na arcytrudnym torze

Grand Prix Formuły 1, które odbywa się na torze Silverstone w bieżący weekend to nic w porównaniu do tego, jakie wydarzenie zostało zorganizowane przez Monster Energy w czerwcu. Tylu legend na tym torze w tym samym momencie jeszcze nie było. Prym podczas spotkania wiódł Valentino Rossi, 9-krotny mistrz świata. Włoch co prawda zakończył karierę motocyklisty, a udział w opisywanej imprezie wziął zaraz po powrocie z debiutanckiego startu w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, niemniej kiedy tylko ma okazję, zasiada na dwukołowcu, przypominając sobie najlepsze lata sportowej kariery.

